ANP Binnenkort update Galaxy Note 7

SEOUL - Gebruikers van een Galaxy Note 7 die hun toestel in het buitenland hebben gekocht ontvangen 31 oktober een software-update die ervoor zorgt dat hun toestel tot maximaal 60 procent kan worden opgeladen. Dat meldt Samsung. Het bedrijf spreekt van een extra veiligheidsmaatregel.

Door ANP - 26-10-2016, 11:40 (Update 26-10-2016, 11:40)

Volgens CNET gaat de update naar alle Europese Galaxy Note 7 phablets. Eigenaren kunnen het toestel inruilen voor een Galaxy S7 of S7 edge, waarbij ze het prijsverschil krijgen terugbetaald. Ook kunnen mensen het volledige aankoopbedrag terugkrijgen. Inmiddels zouden twee op de drie Galaxy Note 7’s zijn vervangen. Samsung hoopt dat de update mensen die weigeren afstand te doen van hun toestel er alsnog toe beweegt hun Galaxy Note 7 in te leveren.

De Galaxy Note 7 is niet geleverd aan Nederlandse consumenten. Wie er toch een heeft, wordt geadviseerd de telefoon niet meer te gebruiken, een back-up te maken van de gegevens, het toestel uit te schakelen en contact op te nemen met de klantenservice van Samsung.

De Galaxy Note 7 kwam medio augustus op de markt. Al snel doken verhalen op over smartphones die spontaan in brand vlogen of ontploften. Met de vervanging van de batterij dacht Samsung het euvel te hebben verholpen, maar ook daarna bleken de toestellen nog brandgevaarlijk. Daarom haalde Samsung het toestel helemaal van de markt.