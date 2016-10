'Snapchat wil 4 miljard ophalen met beursgang'

LOS ANGELES - De mobiele app Snapchat, waarmee gebruikers elkaar fotoberichtjes kunnen zenden die na enkele seconden weer verdwijnen, wil zo'n 4 miljard dollar ophalen met een gang naar de beurs. Dat zeiden ingewijden woensdag tegen persbureau Bloomberg.

26-10-2016

De beursgang zou Snapchat, dat zijn formele bedrijfsnaam onlangs overigens wijzigde in Snap Inc., een waardering geven van 25 miljard dollar tot 35 miljard dollar, aldus de bronnen. Er is nog geen definitieve beslissing genomen over de omvang van de beursgang, benadrukten ze. Een woordvoerder wilde niet reageren.