ANP Reserveersite Couverts overgenomen door IENS

AMSTERDAM - Recensie- en reserveerwebsite voor restaurants IENS neemt branchegenoot Couverts over. Daardoor kunnen consumenten straks via IENS bij honderden extra restaurants in Nederland een tafeltje boeken.

Door ANP - 27-10-2016, 7:33 (Update 27-10-2016, 7:33)

Couverts werd opgericht in 2009 en telt inmiddels 2600 aangesloten eetgelegenheden waar online gereserveerd kan worden. IENS bestaat al sinds 1998. In de restaurantgids zijn circa 22.000 zaken opgenomen. Daarvan is bij zo’n 3750 etablissementen ook direct te reserveren.

Beide sites zijn van Nederlandse makelij. Sinds eind 2014 is IENS wel in Amerikaanse handen. Toen lijfde reiswebsitebedrijf TripAdvisor de site in. Couverts zal straks samen met IENS onderdeel zijn van TheFork, het wereldwijde label voor alle reserveersites voor restaurants van TripAdvisor.

Voor deelnemende restaurants betekent de deal dat ze straks bereikbaar worden voor een groter, wereldwijd publiek. Dankzij de overname zullen alle horecatenten die nu alleen gebruik maken van Couverts, binnenkort ook direct te reserveren zijn via IENS en Tripadvisor.

In de toekomst zullen IENS en Couverts tevens worden samengevoegd tot één bedrijf onder leiding van Niels Keizer, de huidige algemeen directeur van IENS.

Er worden geen financiële details van de deal naar buiten gebracht.