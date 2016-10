NXP akkoord met miljardenbod Qualcomm

EINDHOVEN - De Eindhovense chipproducent NXP is akkoord gegaan met een miljardenbod van zijn Amerikaanse branchegenoot Qualcomm. Dat maakten de twee bedrijven donderdag bekend in een gezamenlijke verklaring.

Door ANP - 27-10-2016, 14:04 (Update 27-10-2016, 16:53)

Het bod van Qualcomm hangt aan NXP, dat genoteerd is aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq, een prijskaartje van in totaal 47 miljard dollar (43 miljard euro). Door de beoogde overname ontstaat een chipbedrijf met een jaaromzet van meer dan 30 miljard dollar.

NXP is de vroegere chipdivisie van Philips, die in 2006 werd verzelfstandigd. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot de grootste leverancier van chips aan de auto-industrie. Dat is mede te danken aan de overname vorig jaar van branchegenoot Freescale. Bij NXP werken wereldwijd zo'n 45.000 mensen, van wie zo'n 2400 in Nederland.

Qualcomm verwacht dat de overname van NXP al direct na afronding aanzienlijk gaat bijdragen aan de winst. Daarnaast biedt de deal volgens het bedrijf kostenvoordelen die in twee jaar tijd oplopen tot 500 miljoen dollar per jaar. Hoe die besparingen precies worden behaald, is nog onduidelijk.

Topman Guido Dierick van NXP Nederland verwacht evenwel weinig gevolgen voor de werkgelegenheid. ,,De bedrijven vullen elkaar goed aan, er is weinig overlap'', zei hij tegen het ANP. Zo is NXP sterk vertegenwoordigd in de autobranche, terwijl Qualcomm een leidende marktpositie heeft op het gebied van mobiele communicatie. Met de ontwikkeling van steeds slimmere auto's wordt het steeds relevanter om beide disciplines te beheersen.

Alleen op het hoofdkantoor van NXP komen mogelijk arbeidsplaatsen te vervallen. ,,Maar dat zullen er niet al te veel zijn'', denkt Dierick. Qualcomm heeft als pure ontwikkelaar zelf geen productiecapaciteit, maar heeft volgens de topman geen plannen om de NXP-fabriek in Nijmegen te sluiten of verkopen. Voor de onderzoeksafdeling in Eindhoven biedt de deal mogelijk zelfs nieuwe groeimogelijkheden.

De Amerikanen verwachten de deal voor eind volgend jaar te kunnen voltooien. Daarvoor is wel goedkeuring nodig van toezichthouders in verscheidene landen. Ook moeten de aandeelhouders van NXP nog toehappen.