ANP Eerste emoji's in museum

NEW YORK - De eerste emoji's ooit komen in een museum te hangen. Het gaat om de 176 afbeeldingen die de Japanse provider NTT DoCoMo in 1999 invoerde, tegelijk met mobiel internet. Ze zijn binnenkort te zien in het Museum of Modern Art (MoMA) in New York.

Door ANP - 27-10-2016, 17:14 (Update 27-10-2016, 17:14)

De eerste emoji's zijn erg pixellig, de ontwerpers hadden maar twaalf bij twaalf pixels ruimte. In het lachende gezicht bijvoorbeeld bestaat elk oog uit maar drie blokjes. Inmiddels zijn het echte afbeeldingen. De emoji's ''vervangen lichaamstaal en bevestigen het menselijke in de onpersoonlijke wereld van elektronische communicatie'', aldus het MoMA.

Andere oorspronkelijke emoji's zijn een hart, een zon, een voetbal, een schaar, ogen, oren, een hond, een envelop.

Het woord emoji komt van de Japanse woorden voor afbeelding (e) en karakter (moji). Ze werden in de eerste jaren alleen in Japan gebruikt. Een jaar of vijf geleden maakte de iPhone ze ook in andere delen van de wereld populair. Inmiddels zijn er 1851 emoji's.