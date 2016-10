Nieuwe MacBook krijgt scherm op toetsenbord

CUPERTINO - Apple heeft donderdag zijn nieuwste laptop gepresenteerd, de MacBook Pro. Belangrijkste verandering: de functietoetsen (F1 tot en met F12) zijn weg. ''We gebruiken ze niet meer'' en ''de technologie is 45 jaar oud'', verklaarde Apple de verandering. In plaats daarvan heeft de Pro bovenin het toetsenbord een display, de Touch Bar.

Door ANP - 27-10-2016, 20:59 (Update 27-10-2016, 20:59)

De Touch Bar kan onder meer worden gebruikt voor internet. Wie op Safari gaat, ziet in het display de pictogrammen van belangrijke sites staan. Het is ook mogelijk om er bijvoorbeeld foto's mee te bewerken, emoji's te selecteren, het geluidsniveau en de helderheid van het scherm aan te passen. De Touch Bar kan ook helpen bij het schrijven van mails.

Vingerafdruk

Naast de Touch Bar zit een sensor die de vingerafdruk kan scannen, de Touch ID. Gebruikers kunnen zich erdoor identificeren, zodat ze kunnen betalen met Apple Pay. Het is ook mogelijk om met de vinger in te loggen.

Er komen drie versies van de MacBook Pro: een 13-inch met de ouderwetse functietoetsen, een 13-inch met Touch Bar en een 15-inch met Touch Bar. De kosten variëren van 1499 tot 2399 dollar.

PowerBook

Apple presenteerde precies 25 jaar geleden zijn eerste laptop, de PowerBook. Sindsdien is de technologie zo ver vooruitgegaan, dat de nieuwste MacBook Pro 6,8 miljoen keer zo snel is als de PowerBook. Anders gezegd: de PowerBook had een heel jaar nodig om te doen wat de MacBook Pro in vijf seconden kan, aldus Apple.