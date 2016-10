Veel meer Airbnb-boekingen in zomer

AMSTERDAM - Meer dan 650.000 Nederlanders hebben afgelopen zomer een appartement, huisje of kamer geboekt via Airbnb. Dat is ruim 60 procent meer ten opzichte van vorig jaar, meldt de NOS op basis van cijfers van het bedrijf.

28-10-2016

De meeste mensen, ruim 587.000, vonden via de online woningverhuurder onderdak in het buitenland. Parijs was de populairste bestemming, gevolgd door Lissabon, Barcelona, Boedapest en Praag. Binnen de landsgrenzen huurden de meeste mensen in Amsterdam. Den Haag, Rotterdam, Groningen en Maastricht completeren de top vijf.

Airbnb-verhuurders in Nederland ontvingen deze zomer in totaal 415.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.