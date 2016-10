Celstraf voor hacker die gluurde via webcam

ANP Celstraf voor hacker die gluurde via webcam

DEN HAAG - Een 22-jarige Rotterdammer heeft duizenden computers en webcams gehackt zodat hij meisjes kon begluren. Hij zorgde ervoor dat de webcams automatisch aangingen en filmpjes maakten. Die belandden automatisch op zijn eigen computer. Hij deed dat maandenlang en sorteerde de filmpjes. Eén opname, van een masturberend meisje, heeft hij zelfs op haar Facebookpagina gezet, zodat al haar vrienden en familieleden het te zien kregen.

Door ANP - 28-10-2016, 21:31 (Update 28-10-2016, 21:31)

De man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 497 dagen, waarvan 360 dagen voorwaardelijk. Daarnaast kreeg hij een taakstraf van 240 uur. Hij is volgens het gerechtshof in Den Haag verminderd toerekeningsvatbaar, omdat hij lijdt aan het syndroom van Asperger, een vorm van autisme.

Wachtwoorden

De man hackte ook accounts op Twitter en Facebook. Daar veranderde hij onder meer de wachtwoorden. Ook stuurde hij chats naar vrienden van de gedupeerden. Een van de slachtoffers zei dat programma's zichzelf afsloten en dat Word-documenten plotseling verdwenen van de harde schijf. De dader zei dat hij dat uit verveling deed. Op de computer van de man hebben de rechercheurs kinderporno gevonden. Ook daar is hij voor veroordeeld.

Eindexamen

De Rotterdammer was in 2013 betrokken bij de diefstal van een vwo-eindexamen Frans, kort voordat het examen zou worden afgenomen. Hij kwam bij de vragen door een gehackte computer te gebruiken. De eigenaar daarvan werd opgepakt en gold maandenlang als verdachte, aldus de rechters.