ANP 'Apple definitief uit displayhandel'

CUPERTINO - Het laatste Apple Cinema Display rolde in 2011 van de band en volgens The Verge is dat definitief het laatste computerbeeldscherm van de techgigant. Apple, dat plannen leek te hebben voor nieuwe beeldschermen, heeft zich teruggetrokken uit de displayhandel.

Door ANP - 29-10-2016, 9:22 (Update 29-10-2016, 9:22)

Tijdens het Apple-event van afgelopen week kwam een nieuw 5K-beeldscherm van LG ter sprake waaraan Apple claimt te hebben meegewerkt. Samenwerkingsverbanden met andere hardwarepartners zouden voor Apple momenteel interessanter zijn dan het zelf produceren van displays.

Er waren al eerder geruchten over de displayplannen van Apple, maar een knoop was tot op heden niet doorgehakt. Waarom Apple inmiddels heeft besloten definitief afscheid te nemen van de displaymarkt, is niet duidelijk, maar waarschijnlijk wegen de ontwikkelingskosten niet op tegen de haalbare winst.