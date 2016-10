Nieuwe president krijgt Twitter-volgers

WASHINGTON - Donald Trump of Hillary Clinton krijgt als nieuwe president van de Verenigde Staten de Twitter-naam @POTUS (President of the United States) en de 11 miljoen volgers van dat account. Tweets staan er niet meer op. Alle tweets van president Obama, de 44e president van de VS, worden overgezet naar een nieuwe Twitter-account met de naam @POTUS44. Dat heeft het Witte Huis maandag bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat een president accounts op sociale media moet overdragen.

Door ANP - 31-10-2016, 23:11 (Update 31-10-2016, 23:11)

Ook andere Twitter-accounts als @WhiteHouse, @FLOTUS (First Lady of the United States), @PressSec and @VP worden overgedragen aan de nieuwe president en zijn staf.

Dezelfde stappen worden gezet voor andere sociale media, zoals onder meer Facebook, Instagram, Medium, Tumblr, Flickr, Vimeo en YouTube. De accounts worden daar leeggehaald, maar de nieuwe president behoudt wel de volgers die Obama verzamelde. De geplaatste berichten worden overgezet naar nieuwe namen met het getal 44 eraan toegevoegd.

De inhoud van de website WhiteHouse.gov wordt op 20 januari overgezet naar ObamaWhiteHouse.gov. De nieuwe president kan dan op webadres WhiteHouse.gov met een schone lei beginnen.