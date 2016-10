'Smartphone in slaapkamer is schadelijk'

ENSCHEDE - Het is slecht voor de gezondheid om vlak voor het slapengaan nog even Facebook, WhatsApp of Instagram te checken op je smartphone. Het licht van het scherm voorkomt dat je moe wordt en in slaap valt. Alleen al in Twente belanden elk jaar honderden jongeren in het ziekenhuis, maar het probleem is waarschijnlijk nog veel groter, waarschuwen twee neurologen dinsdag in de regionale krant Tubantia.

Door ANP - 1-11-2016, 10:46 (Update 1-11-2016, 10:46)

De artsen zeggen dat jongeren zo veel gamen, facebooken en whatsappen dat ze nog maar een paar uur per nacht slapen. ''Soms maanden achter elkaar. Met schoolverzuim tot gevolg'', zegt Loes Reichman van de Ziekenhuisgroep Twente.

Reichman en mede-onderzoeker Iris Knottnerus leggen uit dat het lichaam in de avonduren melatonine aanmaakt. Daardoor worden mensen moe en vallen ze langzaam in slaap. Door het licht van de smartphone denkt het lichaam juist dat het ochtend is en wordt het wakkerder. De hersenen gaan in stand-by.

Het advies van de artsen: haal je smartphone uit de slaapkamer.