Mobiele shoppers en cloud stuwen Alibaba

HANGZHOU - De Chinese webwinkelgigant Alibaba heeft zijn omzet in de afgelopen maanden met meer dan de helft zien stijgen. Er werden vooral goede zaken gedaan met clouddiensten en consumentenverkopen via mobiele apparaten.

Door ANP - 2-11-2016, 12:36 (Update 2-11-2016, 12:36)

De omzetstijging met 55 procent, tot 34 miljard yuan (4,5 miljard euro), was meer dan waar analisten gemiddeld op rekenden. Ook de winst van 5,26 yuan per aandeel was beter dan gedacht. De nettowinst pakte met 7 miljard yuan tegen 22,7 miljard yuan een jaar eerder wel fors lager uit, maar dat kwam door een eenmalige meevaller vorig jaar.

De groei van onlineshopping geeft Alibaba ruimte om te investeren in clouddiensten. Op die manier hoopt het concern minder afhankelijk te zijn van zijn kernactiviteit. Investeringen in datacenters zijn nu de Chinese economische groei terugloopt volgens topman Jack Ma makkelijker terug te verdienen dan bijvoorbeeld online streamingdiensten voor consumenten.