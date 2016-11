Meer webbezoeken via mobiel dan pc

ANP Meer webbezoeken via mobiel dan pc

SAN FRANCISCO - In oktober zijn er wereldwijd voor het eerst meer internetpagina's bezocht via een mobiel apparaat dan via een pc. Dat meldt Statcounter. Mobieltjes en tablets zijn samen goed voor 51,3 procent van het internetgebruik in oktober. Pc's zorgden voor 48,7 procent van het internetverkeer.

Door ANP - 2-11-2016, 18:21 (Update 2-11-2016, 18:21)

In Europa is de pc nog lang niet van de troon gestoten met 64,33 procent van de bezochte websites tegen 29,2 procent voor mobieltjes. In Nederland haalt de pc 60,35 procent en mobiel 29,82 procent.