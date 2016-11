Vertrouwelijke adressenlijst op site gemeente

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Op de internetsite van de gemeente Capelle aan den IJssel heeft anderhalf jaar lang een vertrouwelijke adressenlijst gestaan die voor iedereen te zien was. Op de lijst stonden 872 adressen en namen van inwoners die mogelijk illegaal grond van de gemeente gebruiken.

Door ANP - 2-11-2016, 19:36 (Update 2-11-2016, 19:36)

De gemeente is dinsdag geïnformeerd over het datalek. De lijst is verwijderd en de betrokkenen hebben woensdag een excuusbrief gekregen. Een woordvoerster legde uit dat de lijst door een menselijke fout op de site is geplaatst.

Het lek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.