ANP YouTube Red heeft maar 1,5 miljoen abonnees

MOUNTAIN VIEW - YouTube Red is na een jaar nog niet populair. De betaalde videodienst van YouTube heeft slechts 1,5 miljoen betalende gebruikers, meldt The Verge op basis van bronnen. Nog eens een miljoen mensen hebben een onbetaald proefabonnement op de dienst.

Door ANP - 2-11-2016, 21:41 (Update 2-11-2016, 21:41)

De cijfers betekenen ook dat YouTube Music nog weinig gebruikers heeft. Om die dienst volledig te kunnen gebruiken, is een abonnement op YouTube Red een vereiste.

Er is echter ook goed nieuws voor Red. De dienst is nog maar in vier landen beschikbaar: de Verenigde Staten, Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland. De dienst vist dus nog in een beperkte vijver naar abonnees. Red-abonnees kijken bovendien veel meer YouTube-video's dan andere gebruikers.