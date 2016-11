Samsung haalt exploderende wasmachines terug

SEOUL - Elektronicafabrikant Samsung heeft het zwaar. Na eerder al de Galaxy Note 7 te hebben moeten terugroepen vanwege explosiegevaar, haalt het bedrijf nu 2,8 miljoen wasmachines terug. Ook hier is er kans op een exploderend apparaat door een ontwerpfout.

Door ANP - 4-11-2016, 16:02 (Update 4-11-2016, 16:02)

De beslissing werd genomen na berichten dat er reeds 730 machines zijn ontploft. Daarbij raakten negen mensen gewond, aldus de Amerikaanse organisatie voor productveiligheid (CPSC). "We hebben het over een ernstig risico waarbij de bovenkant van de wasmachines er compleet af kan vliegen", zei Elliot Kayne van de CPSC.

In totaal speelt het probleem bij 34 typen wasmachines, waarbij de was aan de bovenkant in de machines wordt gestopt, zogeheten bovenladers. Mensen die een machine hebben gekocht waarbij het probleem aan de orde is krijgen drie opties. Ze kunnen het apparaat laten repareren, ze kunnen een nieuwe machine aanschaffen en de kosten bij Samsung verhalen of ze kunnen het aankoopbedrag volledig terugkrijgen.