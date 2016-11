Nep-apps duiken weer op in App Store

ANP Nep-apps duiken weer op in App Store

SAN FRANCISCO - In de App Store van Apple zijn in de afgelopen weken honderden nep-apps opgedoken. Het gaat om nagemaakte apps van onder meer Foot Locker, Jimmy Choo en Christian Dior. De daders willen waarschijnlijk profiteren van de naderende feestdagen en de kooplust die daar bij hoort.

Door ANP - 7-11-2016, 0:25 (Update 7-11-2016, 0:25)

''We zien een spervuur van nepapps'', zegt een app-bouwer tegen de New York Times. Sommige apps zijn onschadelijk, gebruikers hebben alleen last van irritante popups met reclame, waar de makers geld aan verdienen. Maar wie creditcardgegevens invoert in een nep-app, loopt het gevaar dat de makers geld plunderen. Andere apps kunnen ransomware bevatten.

De App Store kampt vaker met onechte apps. Apple kondigde een paar maanden geleden aan de bezem door de store te halen.