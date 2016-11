Samsung verontschuldigt zich in kranten

ANP Samsung verontschuldigt zich in kranten

NEW YORK - Samsung heeft zich tegenover Amerikaanse consumenten verontschuldigd voor de problemen met de ontploffende telefoon Galaxy Note 7. Dat deed het Koreaanse bedrijf met paginagrote advertenties in de kranten The Wall Street Journal, The New York Times en The Washington Post.

Door ANP - 8-11-2016, 8:06 (Update 8-11-2016, 8:06)

In de open brief, die ondertekend is door Gregory Lee, de directeur van Samsung Electronics North America, schrijft het bedrijf dat het veel nadruk legt op veiligheid en kwaliteit. ''Onlangs zijn we daarin tekortgeschoten. Dat spijt ons oprecht. We zullen elk onderdeel van dit apparaat, waaronder alle hardware, software, fabricagemethoden en de volledige structuur van de batterij, onderzoeken. Dat zullen we zo snel mogelijk doen, maar we nemen tegelijkertijd de tijd die nodig is om de juiste antwoorden te vinden.''

In de advertentie wordt ook ingegaan op de problemen met Samsung wasmachines. Die kunnen in onbalans raken waardoor de wastrommel los kan schudden.