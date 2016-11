203.000 Nederlandse verkiezingsberichten

AMSTERDAM - Nederlanders verstuurden in de nacht van woensdag 203.000 berichten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen via social media en grote internetfora. Dat meldt socialmedia-analist Buzzcapture.

Door ANP - 9-11-2016, 11:48 (Update 9-11-2016, 11:48)

De uiteindelijke winnaar, Donald Trump, kwam in die berichten beduidend vaker aan bod dan zijn tegenstander Hillary Clinton. Trump werd meer dan 70.000 keer genoemd, Clinton 20.000 keer.

Twitter was met 91.000 meldingen het favoriete medium voor berichtjes over de verkiezingsstrijd. Nederlanders maakten daarbij maar weinig gebruik van de officiële hashtag van de verkiezingen, #election2016.

Het aantal berichten over de verkiezingen lag fiks hoger dan na het laatste debat tussen Trump en Clinton op 20 oktober. Die nacht plaatsten Nederlanders een kleine 10.000 berichten over de presidentskandidaten.

Buzzcapture volgde Twitter, Facebook, Instagram en grote internetfora van 22.00 uur dinsdag tot 10.00 uur woensdag.