Shazam en SongKick slaan handen ineen

ANP Shazam en SongKick slaan handen ineen

LOS ANGELES - Shazam en SongKick gaan samenwerken. De muziekherkenningsdienst gaat concertdata van SongKick laten zien bij door gebruikers opgezochte liedjes. Begin 2017 moet SongKick in de Shazam-apps geïntegreerd zijn. De bedrijven hebben dat bij een bijeenkomst van Billboard bekendgemaakt.

Door ANP - 9-11-2016, 20:06 (Update 9-11-2016, 20:06)

Volgens CPO Fabio Santini van Shazam is de samenwerking met SongKick een logische. "Dankzij SongKick kunnen we onze dienst nog meer diepgang geven. Voor muziekliefhebbers is het een mooie manier om nog beter betrokken te blijven bij hun favoriete artiesten."

Het is niet voor het eerst dat SongKick in een app van een andere partij opduikt. In Spotify levert SongKick ook tourdata.