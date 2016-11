'München overweegt Linux de rug toe te keren'

ANP 'München overweegt Linux de rug toe te keren'

MÜNCHEN - In 2004 haalde München het wereldnieuws omdat de Zuid-Duitse stad al zijn Microsoft-software bij het grof vuil zette. Ambtenaren moesten massaal over op Linux en OpenOffice en tot op heden leek de overstap prima te bevallen, maar volgens TechRepublic klinkt de roep om terug te keren naar Windows en Office steeds luider.

Door ANP - 9-11-2016, 22:37 (Update 9-11-2016, 22:37)

De complete transitie naar de op maat gesneden Linux-versie LiMux en OpenOffice (dat later LibreOffice werd) nam zo'n negen jaar in beslag. München wilde niet alleen een voorbeeld stellen voor andere Europese steden, maar de Duitsers hoopten ook goedkoper uit te zijn en minder systeemonderhoud te hoeven uitvoeren. Vooral dat laatste zorgt nu voor gemor. Het regent op sommige departementen klachten over systeemfouten, vastlopers en printproblemen.

De grootste problemen lijken zich voor te doen bij de afdeling human resources en het mag dan ook geen verrassing heten dat juist die afdeling nu wil overstappen op Windows 10 en Microsoft Office. Matthias Kirschner van de Free Software Foundation Europe (FSFE) heeft zijn bedenkingen bij de argumenten. Hij wijst erop dat een andere Linux-versie een hoop kan oplossen. Ook plaatst hij vraagtekens bij het aanstellen van Accenture voor een kostenberekening van een eventuele overstap. Accenture heeft namelijk een joint-venture met Microsoft en bij Kirschner wekt dat argwaan.