ANP Stekkerauto's reden 1,5 miljard kilometer

DEN HAAG - Personenauto's met een stekker waren in 2015 goed voor 1,5 miljard kilometer op de Nederlandse wegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren volledig elektrisch aangedreven auto's en plug-in hybrides daarmee goed voor 1,4 procent van het totale aantal afgelegde kilometers.

Door ANP - 10-11-2016, 3:05 (Update 10-11-2016, 3:05)

Personenauto's die rijden op benzine waren verantwoordelijk voor het grootste aantal kilometers. Circa 65 procent van alle kilometers werd met een benzineauto gereden. Diesels waren goed voor 31 procent.

Met stekkerauto's werd gemiddeld wel meer kilometers gereden dan met auto's op benzine. Een volledig elektrisch aangedreven auto was vorig jaar goed voor 16.300 kilometer. Met een plug-in hybride werd gemiddeld 17.400 kilometer getoerd. De gemiddelde benzineauto was goed voor 10.700 afgelegde kilometer. De gemiddelde diesel was goed voor een afstand van 23.000 kilometer.

In totaal telde het Nederlandse wagenpark volgens het CBS begin dit jaar 86.200 stekkerauto's. Dat betekende praktisch een verdubbeling ten opzichte van de 44.200 die er begin 2015 rondreden op de Nederlandse wegen. De Tesla Model S is de meest voorkomende volledig elektrisch aangedreven auto. De Mitsubishi Outlander is de meest verkochte plug-in hybride.