ANP Overlijden Cohen beheerst Twitter

SAN FRANCISCO - Het overlijden van Leonard Cohen beheerst vrijdag Twitter. De naam van de Canadese zanger dook tussen 2.00 uur en 3.00 uur vannacht, nadat zijn dood bekend was gemaakt, op in de lijst van onderwerpen die wereldwijd trending zijn op de berichtendienst. Eerst stond Cohen nog als nummer twee op de lijst, maar na 03.00 uur werd zijn naam het meest besproken onderwerp op Twitter.

Door ANP - 11-11-2016, 12:59 (Update 11-11-2016, 12:59)

In Nederland dook Cohens naam iets later op. Pas na 03.00 uur kwam hij in de lijst met trending topics terecht. De dood van de zanger was hier wel direct het belangrijkste onderwerp op Twitter. Dat is hij rond 13.00 uur nog steeds.