WhatsAppgroep vormt ogen en oren van buurt

EINDHOVEN - De politie kan veel meer profiteren van de ogen en oren van gewone burgers met buurt-WhatsAppgroepen, mits die goed zijn georganiseerd. Volgens Peter van de Crommert van innovatieplatform DITSS kan een goed georganiseerde WhatsAppgroep van oplettende burgers ervoor zorgen dat mensen zich veiliger voelen, maar dan moeten de gebruikers zich wel aan regels houden. DITSS houdt maandag met onderzoeksorganisatie TNO een symposium met de naam 'De burger is je beste vriend'.

Door ANP - 12-11-2016, 20:07 (Update 12-11-2016, 20:07)

Hoewel veel Nederlandse gemeenten al burger-WhatsAppgroepen hebben, is de ontwikkeling daarvan nog in een testfase. ,,Het is niet de bedoeling dat mensen zoveel in zo'n groep gaan roepen dat er juist een onveilig gevoel ontstaat. Je wilt voorkomen dat mensen met laster en smaad beginnen of dat er hetzes ontstaan. In een publieke WhatsAppgroep kan het ontaarden tot digitaal gescheld.''

Het is daarom volgens Van de Crommert van belang dat een dergelijk platform een organisator heeft die de gebruikers bij naam kent. ,,Maar tegelijkertijd wil je voorkomen dat mensen het bijvoorbeeld niet melden dat hun buurman zijn vrouw mishandelt uit angst dat ze met naam en toenaam bekend worden. Dat zijn lastige dilemma's waar we nog niet uit zijn.''

Community

De Europese Commissie heeft vijf projecten gesubsidieerd die dergelijke burgerplatforms ontwikkelen, waarvan DITSS-project TRILLION er één is. ,,In dat project denken we na hoe we een community van burgers en politie kunnen samenstellen en welk technisch platform we daarvoor kunnen gebruiken. We hebben nog niet op alle vragen antwoord, hebben net de eerste testfase gehad.''

Burgerplatforms zijn steeds meer nodig, denkt Van de Crommert, in een maatschappij waarin de overheid zich terugtrekt. ,,Dan gaan burgers het zelf doen. Dat is prima, maar doe het dan wel op een goede manier. Die zijn we nu aan het ontwikkelen.''

Tijdens het symposium schuiven niet alleen vertegenwoordigers van de politie en gemeenten aan, maar ook burgers en privacybewakers. ,,Er is veel aandacht voor informatieveiligheid en privacy.''