Zelfstrikkende sneakers gaan 670 euro kosten

ANP Zelfstrikkende sneakers gaan 670 euro kosten

LOS ANGELES - De langverwachte 'Back To The Future'-gympen van Nike gaan 720 dollar (670 euro) kosten. Dat de sneakers niet goedkoop zouden worden was al langer duidelijk; tot nu toe werd een bedrag van 1000 dollar (930 euro) genoemd.

Door ANP - 15-11-2016, 6:21 (Update 15-11-2016, 6:21)

De 'zelfstrikkende' gympen werken niet helemaal zoals in de film: de veters trekken slechts strak als de eigenaar ze aantrekt. Toch is de animo voor de high-tech gympen groot: de sneakers worden via een loterijsysteem verkocht. Back To The Future-fans konden zich via de app van Nike aanmelden voor de schoenen, die vanaf 28 november geleverd zullen worden. In eerste instantie zijn er slechts 89 paar beschikbaar.

De HyperAdapt 1.0, zoals de schoen heet, wordt door Nike uitgebracht in samenwerking met de Michael J. Fox Foundation. Een deel van de opbrengst gaat naar de stichting, die zich inzet om een geneeswijze voor Parkinson te vinden. Back To The Future-hoofdrolspeler Michael J Fox maakte in 1998 bekend dat hij aan de ziekte lijdt.