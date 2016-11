Tweede dag verhoor Assange

ANP Tweede dag verhoor Assange

LONDEN - Wikileaks-oprichter Julian Assange wordt dinsdag weer verhoord. De aanklagers van Ecuador en Zweden praten met hem over beschuldigingen van verkrachting. Assange houdt zich al jaren schuil in de ambassade van Ecuador in Londen.

Door ANP - 15-11-2016, 10:49 (Update 15-11-2016, 10:49)

De Australiër wordt in Zweden beschuldigd van verkrachting. Hij zou onder meer onbeschermde seks met een vrouw hebben gehad, terwijl zij wel wilde dat hij een condoom zou gebruiken. Vier dagen later zou hij zich weer aan haar hebben vergrepen. Een andere vrouw zegt dat Assange seks met haar had terwijl ze sliep.

Assange vluchtte vier jaar geleden naar de ambassade van Ecuador, omdat hij bang is dat Zweden hem zal uitleveren aan de Verenigde Staten. Die willen hem vervolgen voor het openbaar maken van staatsgeheimen.