ANP 'Politieke partijen overtreden cookiewet'

HILVERSUM - Verscheidene politieke partijen nemen het niet zo nauw met de cookiewetgeving. Volgens onderzoek van het programma Nieuwsuur is er iets mis met de websites van VVD, SGP en DENK. Persoonlijke informatie over bezoekers komt via illegaal geplaatste cookies terecht bij advertentiebedrijven, en dat mag niet, aldus het programma op woensdag.

Door ANP - 16-11-2016, 15:00 (Update 16-11-2016, 15:00)

Samen met datajournalist Dimitri Tokmetzis onderzocht het programma de sites. Op de VVD-website worden bezoekers gevolgd voordat ze daar toestemming voor hebben gegeven, bij DENK worden cookies geplaatst zonder dat om toestemming wordt gevraagd. Bij de SGP worden zelfs cookies geplaatst als de gebruiker die niet heeft geaccepteerd.

Politieke partijen weten vermoedelijk niet dat via hun sites informatie over bezoekers wordt verzameld, denkt Tokmetzis. ''Het is waarschijnlijk een slordigheid, maar ze hebben wel iets uit te leggen.''