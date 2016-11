'Amazon brengt Prime naar Nederland'

SEATTLE - Amazon brengt zijn videodienst Prime in december naar tweehonderd nieuwe landen, waaronder Nederland. Dat suggereert Jeremy Clarkson op Twitter. Volgens de Engelse tv-persoonlijkheid gaat Amazon 'wereldwijd'.

Door ANP - 16-11-2016, 17:48 (Update 16-11-2016, 17:48)

In een filmpje op de Amazon-website bevestigen Clarkson en zijn medepresentatoren Richard Hammond en James May dat hun nieuwe programma The Grand Tour vanaf december vrijwel overal ter wereld te zien is. Bij de première komende vrijdag is de autoshow nog alleen beschikbaar voor Amazon Prime-abonnees in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Duitsland.

Het is niet duidelijk of Amazon Prime volledig beschikbaar maakt in Nederland. Abonnees van de dienst krijgen ook gratis muziekstreaming, onbeperkte foto-opslag en gratis snelle levering van artikelen die bij Amazon gekocht zijn.