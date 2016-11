Fitte gamer krijgt bonus in NBA 2K17

SAN FRANCISCO - Het standaardbeeld van gamers is niet dat het sportieve types zijn. Toch kan dat het verschil betekenen tussen winnen en verliezen in NBA 2K17. Spelers van het basketbalspelletje krijgen een tijdelijke boost als ze binnen een dag 10.000 stappen hebben geregistreerd met hun Fitbit-stappenteller.

Door ANP - 16-11-2016, 21:26 (Update 16-11-2016, 21:26)

Als spelers hun Fitbit-stappenteller aan hun PlayStation 4 of Xbox One hebben gekoppeld en de 10.000 stappen hebben gehaald, gaat hun MyPlayer beter spelen. Het zelfgekozen figuurtje krijgt dan vijf wedstrijden lang betere statistieken.

''Iedere atleet kan je vertellen dat een gezonde levensstijl belangrijk is als je succesvol wilt zijn. Door gamers te belonen voor gezonde gewoontes hopen we ze te helpen hun doelen te bereiken in het leven en in het spel'', verklaarde marketingdirecteur Alfie Brody van NBA 2K.

Gamers die direct beginnen met wandelen doen dat voorlopig nog even voor niets. De samenwerking gaat pas 25 november in.