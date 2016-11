Russen lanceren Trump-telefoon

ANP Russen lanceren Trump-telefoon

MOSKOU - Een Russische telefoonfabrikant speelt vlot en handig in op de vriendelijkheden die president Poetin uitwisselt met de nieuwe Amerikaanse president Trump. In de winkels ligt de gouden iPhone 7 waarin de beeltenis van Donald Trump is gegraveerd.

Door ANP - 17-11-2016, 10:10 (Update 17-11-2016, 10:10)

De Russische fans van de aankomende Amerikaanse leider moeten 197.000 roebel voor het kleinood neertellen, omgerekend 2800 euro. Fabrikant Caviar bracht eerder een gouden Poetin-telefoon op de markt. Onder het portret van de president is de Krim afgebeeld, het schiereiland dat Rusland in 2014 annexeerde.