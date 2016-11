Nederlanders internetten vaker mobiel

ARNHEM - Nederlanders zijn de afgelopen twee jaar meer gaan internetten en die stijging is vooral aan smartphones te danken. Uit een rapport van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) blijkt dat we in 2016 gemiddeld zo'n 40 uur per maand internetten op een mobieltje.

Door ANP - 17-11-2016, 11:36 (Update 17-11-2016, 11:36)

Nog eens 23 uur spenderen we met een tablet in onze hand en laptops en desktops zijn goed voor nog eens 25 uur internet per maand. Wat opvalt is dat het aantal interneturen de afgelopen twee jaar is afgenomen op vaste computers, laptops en tablets. In totaal internetten we gemiddeld 8 uur per maand minder op deze apparaten. De tijd dat we op een smartphone online zijn, is met 11 uur toegenomen sinds 2014. Die stijging komt vooral doordat steeds meer ouderen een smartphone hebben.

Ook in het app-gebruik is een verschuiving zichtbaar volgens SIDN. Zo gebruiken we gemiddeld minder apps dan twee jaar geleden, maar maken we wel intensiever gebruik van die kleinere selectie apps. De meeste tijd gaat naar Facebook en Google. Daarbij moet worden opgemerkt dat het om meerdere apps van de twee bedrijven gaat. Zo wordt ook WhatsApp als Facebook-app geteld.

E-mail is volgens de domeinbeheerders van SIDN een stuk minder populair aan het worden. Vooral jongeren vinden e-mail slechts bijzaak. Slechts 6 procent van de ondervraagde jongeren overweegt nog een domeinnaam aan te schaffen voor een persoonlijk mailadres. Ouderen (65+) zijn hier juist wel meer in geïnteresseerd dan twee jaar geleden.