Kamp: staatsgeheim in privémail

DEN HAAG - Minister van Economische Zaken Henk Kamp had in zijn privé-e-mailaccount vertrouwelijke documenten, waarvan één staatsgeheim. Dat blijkt uit een onderzoek naar het e-mailverkeer van de minister, schrijft Kamp in een brief aan de Tweede Kamer.

Door ANP - 17-11-2016, 19:13 (Update 17-11-2016, 19:13)

Over het e-mailgebruik van de bewindsman ontstond eerder dit jaar ophef. Naar aanleiding daarvan liet Kamp onderzoek uitvoeren naar de inhoud van zijn mailbox. Daarin werden een ,,twintigtal'' vertrouwelijke documenten aangetroffen, aldus Kamp. Het document dat stond aangemerkt als ,,staatsgeheim'' was een nota over arbeidsvoorwaarden bij een onafhankelijk bestuursorgaan.