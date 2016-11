Contactloos betalen Android Wear in aantocht

ANP Contactloos betalen Android Wear in aantocht

MOUNTAIN VIEW - Waar Apple Watch-gebruikers in een aantal landen al kunnen betalen met hun smartwatch, wachten Android Wear-fans nog altijd op die mogelijkheid. Volgens Android Police komt aan dat lange wachten binnenkort een einde. De website heeft aanwijzingen gevonden in Android-code die wijzen op de introductie van 'Tap to Pay' (tikken om te betalen) in Android Wear.

Door ANP - 21-11-2016, 13:41 (Update 21-11-2016, 13:41)

Het is niet voor het eerst dat er aanwijzingen zijn gevonden voor een betaalfunctie in Android Wear, maar het begint er achter de schermen wel steeds serieuzer uit te zien. Vermoedelijk gaat contactloos betalen een belangrijk onderdeel worden van Android Wear 2.0. De nieuwe versie van Android Wear had dit jaar al moeten verschijnen, maar Google heeft de releasedatum naar 2017 doorgeschoven.

Met Android-smartphones kan al langer contactloos betaald worden dankzij Android Pay. Helaas voor ons is die techniek - net als Apple Pay - nog niet in Nederland uitgerold.