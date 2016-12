Vlucht vertraagd door Galaxy Note wi-fi hoax

SAN FRANCISCO - Een vlucht van Virgin America heeft in San Francisco grote vertraging opgelopen omdat werd gezocht naar een Samsung Galaxy Note 7, meldt BBC. Dat type smartphone mag in de Verenigde Staten niet mee het vliegtuig in omdat er meldingen zijn geweest over Galaxy-telefoons die spontaan in brand vliegen.

Door ANP - 22-12-2016, 20:01 (Update 22-12-2016, 20:01)

Vlak voor vertrek van vlucht 358 naar Boston werd in het vliegtuig een oproep gedaan aan de eigenaar van de smartphone, die zich in eerste instantie niet meldde. De cabine crew besloot het toen maar rigoreuzer aan te pakken en liet de passagiers weten dat alle bagage moest worden doorzocht.

Uiteindelijk meldde de zogenaamde eigenaar van de smartphone zich. Hij biechtte op dat hij niet echt een Galaxy Note bij zich had, maar alleen de naam had gewijzigd van de hotspot waarmee hij online ging. Voor zover bekend heeft Virgin America geen verdere stappen tegen de grappenmaker ondernomen.