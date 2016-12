Apple haalt Withings-gadgets uit winkels

CUPERTINO - Apple heeft alle gezondheidsgadgets van Withings uit zijn eigen online Store gehaald als gevolg van de rechtszaken die Nokia eerder deze week aanspande tegen de techreus. Dat meldt MacRumors. Withings is een dochterbedrijf van Nokia.

Door ANP - 24-12-2016, 13:07 (Update 24-12-2016, 13:07)

Apple is momenteel met Nokia verwikkeld in een aantal patentrechtszaken. De twee techbedrijven sloten in 2011 na een eerdere juridische strijd een overeenkomst waarin afspraken werden gemaakt over het gebruik door Apple van Nokia-patenten. Naar nu blijkt heeft Nokia vijf patenten overgedragen aan zogenaamde patenttrollen. Dat zijn bedrijven die niets anders doen dan geld proberen te krijgen van bedrijven door die aan te klagen over vermeende patentinbreuk.

Volgens MacRumors zijn de producten van Withings nu niet meer te vinden. De Franse accessoiremaker, die eerder dit jaar werd overgenomen door Nokia, maakt onder meer weegschalen, bloeddrukmeters en babyfoons die communiceren met smartphones en fitnesstrackers.