Duizenden Mexicanen naar Project X van tiener

LA JOYA - Een meisje uit Mexico heeft maandag duizenden bezoekers gekregen op haar vijftiende verjaardag. De ouders van Rubi Ibarra hadden begin deze maand een uitnodiging voor de 'quinceañera' op Facebook gezet. Het filmpje was bedoeld voor vrienden, maar ze stelden het per ongeluk in op openbaar. De oproep ging vervolgens viraal, net als bij een verjaardagsfeest in het Groningse Haren in 2012.

Door ANP - 27-12-2016, 11:13 (Update 27-12-2016, 11:13)

De verjaardag eindigde met een fataal ongeval. Rubi's ouders hadden een paardenrace georganiseerd, maar twee gasten werden vertrappeld door een paard. Een van hen overleed, de ander brak een been.

Hype

Vijftiende verjaardagen zijn belangrijke gebeurtenissen in Mexico. Het land sprong daarom massaal in op de hype. Een vliegmaatschappij bood mensen 30 procent korting op een ticket als ze naar het verjaardagsfeest gingen. Een zanger maakte een lied voor de jarige. Meer dan een miljoen mensen gaven op Facebook aan dat ze zouden komen. En duizenden deden dat ook echt. Straten stonden vast door alle auto's, het Rode Kruis en de politie moesten de situatie in de gaten houden

Haren

In Haren braken vier jaar geleden rellen uit toen duizenden mensen naar de verjaardag van een zestienjarig meisje gingen. Het geëscaleerde feest staat beter bekend als Project X Haren, vernoemd naar een film over een feest van drie jongeren in de VS dat volledig uit de hand loopt.