ANP 'Vopak zet in op nieuwe technologie'

AMSTERDAM - Vopak zet stevig in op nieuwe technologieën om zijn opslagtanks veiliger en efficiënter te maken en om beter in te kunnen spelen op de wensen van klanten. Dat zegt bestuursvoorzitter Eelco Hoekstra in een donderdag gepubliceerd interview met Het Financieele Dagblad.

Door ANP - 29-12-2016, 12:46 (Update 29-12-2016, 12:46)

''Onze terminals moeten door digitale technologie nog beter gaan presteren in veiligheid, service aan klanten en productiviteit'', aldus Hoekstra. In dat verband zet het bedrijf bijvoorbeeld drones in voor de inspectie van tanks. Dat verbetert de kwaliteit van inspecties, terwijl er geen steigers hoeven worden gebouwd.

Verder ziet Hoekstra veel in het gebruik van machines die in een volle tank de bodem kunnen inspecteren. ''Voor zo'n inspectie moet nu eerst de tank leeg zijn, waardoor deze langere tijd buiten gebruik is, soms zelfs vier maanden. Dat kost productiviteit.''

Ook wil Vopak zorgen voor een betere informatie-uitwisseling met klanten, waaronder de grote chemie- en olieconcerns. Die willen bijvoorbeeld op de hoogte worden gehouden van voorraden, opslagcapaciteit en onderhoud.