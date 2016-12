Nintendo maakt Android-gebruikers lekker

ANP Nintendo maakt Android-gebruikers lekker

KYOTO - Terwijl tientallen miljoenen iOS-gebruikers Super Mario Run al hebben gespeeld, laat Nintendo de Android-gebruikers in de kou staan. Lang hoeft dat echter niet meer te duren, want in de Google Play Store kunnen bezitters van een Android-apparaat zich nu aanmelden om een bericht te krijgen als Nintendo's eerste spel voor mobiele apparaten ook op Android beschikbaar komt.

Door ANP - 29-12-2016, 16:28 (Update 29-12-2016, 16:28)

Wanneer de Android-versie van Super Mario Run precies beschikbaar komt is niet bekend. Ook de prijs is niet bekend, maar naar verwachting zal die vergelijkbaar zijn met die op iOS waar het spelen van een level gratis is en de rest van de levels na betaling van 9,99 euro speelbaar is.

iOS-gebruikers konden zich na het Apple-event in september al aanmelden voor een soortgelijk bericht. De langverwachte app werd op 15 december gelanceerd. Inmiddels is het aantal downloads de 50 miljoen gepasseerd.