ANP Topman weg bij automaker Faraday Future

GARDENA - Topman Ding Lei is weg bij automaker Faraday Future. Dat schrijft The Verge dat het vertrek van de 'waarnemend wereldwijd ceo' van bronnen vernam. Ding gaat ook weg bij het Chinese moederbedrijf LeEco waarvan hij een van de oprichters is. Geruchten dat Ding bij branchegenoot NextEV aan de slag gaat zijn niet bevestigd. Officieel had Faraday Future geen algemeen directeur, maar Ding zou het bedrijf vanuit LeEco onder zijn hoede hebben.

Door ANP - 29-12-2016, 18:16 (Update 29-12-2016, 18:16)

Het geheimzinnige Faraday Future wil de strijd met Tesla aan gaan in de markt van elektrische auto's. Het bedrijf toonde tot nu toe alleen een sportwagen, maar laat volgens planning begin januari zijn eerste productiemodel zien. De afgelopen maanden komt er echter steeds meer slecht nieuws over het bedrijf naar buiten. Zo zou er geldgebrek zijn en verlieten vorige week commercieel directeur Marco Mattiacci en vicepresident productmarketing en groei Jörg Sommer het bedrijf. Beiden hadden uitgebreide ervaring in de auto-industrie.

Ondertussen zit de concurrentie niet stil. Het eveneens Chinese NextEV presenteerde in november een eigen sportwagen en het merk NIO. Onder die naam wil dat bedrijf elektrische auto's op de markt gaan brengen.