Obama straft Rusland voor cyberaanvallen

WASHINGTON - De Amerikaanse president Barack Obama heeft donderdag een reeks sancties tegen Rusland ingesteld. Daarmee wil hij Rusland straffen voor inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. De maatregelen zijn vooral gericht tegen de Russische inlichtingendiensten.

Door ANP - 29-12-2016, 21:23 (Update 29-12-2016, 21:23)

Zo zet de Amerikaanse regering 35 Russen die voor de inlichtingendiensten zouden werken het land uit. Tegen de FSB en de militaire inlichtingendienst GRU worden ook sancties getroffen. Vier agenten van de GRU en drie bedrijven die ,,materiële steun'' gegeven zouden hebben aan de ,,cyberactiviteiten'' van de GRU staan op de sanctielijst.

Verder sluiten de Amerikanen twee Russische centra in de staten Maryland en New York die volgens Obama ,,voor inlichtingendoeleinden worden gebruikt''.

Obama herhaalde dat Rusland ,,acties heeft ondernomen die bedoeld waren om het Amerikaanse verkiezingsproces te beïnvloeden’’. Waar hij tot nog toe nog een kleine slag om de arm hield, zei hij ditmaal stellig dat ,,de diefstal en publicatie van gegevens alleen kan zijn aangestuurd door de hoogste niveaus van de Russische regering’’.

Obama’s Democratische Partij en presidentskandidaat Hillary Clinton hadden tijdens de campagne veel last van de hacks, waarvan Amerikaanse inlichtingendiensten vaststelden dat ze vanuit Rusland kwamen.

,,Deze activiteiten hebben consequenties’’, zei Obama. Hij kondigde alvast aan dat het hier niet bij blijft. Rusland kan meer maatregelen tegemoetzien. ,,Sommige daarvan zullen niet worden bekendgemaakt’’, aldus de vertrekkend president.

In de komende dagen stuurt de Amerikaanse regering een rapport naar het Congres over Russische pogingen tot inmenging in de verkiezingen. Ook eerdere verkiezingen komen daarin aan bod.