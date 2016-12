Pokémon Go vaakst gegoogled in 2016

MOUNTAIN VIEW - Pokémon Go is wereldwijd het vaakst gegoogeld. Dat heeft zoekgigant Google in zijn jaaroverzicht bekendgemaakt. iPhone 7 was de op een na meest gebruikte zoekterm, nog voor Donald Trump en Prince. In Nederland was EK 2016 de meeste gegoogelde term, voor Pokémon Go en iPhone 7. Max Verstappen bezet de vierde plaats en David Bowie de vijfde.

Door ANP - 29-12-2016, 22:01 (Update 29-12-2016, 22:01)

Wereldwijd was de Amerikaanse presidentsverkiezing het meest gezochte nieuwsonderwerp. De Olympische Spelen en de brexit volgden. Donald Trump was de persoon waar de meeste mensen naar zochten. Ook hier moest Hilary Clinton genoegen nemen met de tweede plaats. Zwemmer Michael Phelps werd derde, voor toekomstig first lady Melania Trump.

De Nederlandse man naar wie het vaakst werd gezocht was Max Verstappen, met Johan Cruijff als tweede en YouTube-ster Enzo Knol als derde. Anouk was de vrouw waar de meeste Google-gebruikers naar op zoek gingen, voor Dafne Schippers en Kim Holland. Geert Wilders was de politicus die het meest werd gegoogeld, voor Mark Rutte en Jesse Klaver. Opvallend is de vierde plaats voor Pim Fortuyn.