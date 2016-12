Wileyfox breekt met Cyanogen

ANP Wileyfox breekt met Cyanogen

LONDEN - Wileyfox gaat zijn toestellen de komende tijd voorzien van een 'puurdere' versie van Android. De Britse smartphonemaker heeft Android Central laten weten dat het stopt met de ondersteuning van Cyanogen OS.

Door ANP - 30-12-2016, 11:11 (Update 30-12-2016, 11:11)

De keuze is min of meer noodgedwongen, omdat bij Cyanogen het licht is uitgedaan. Er volgt nog één update en dan is het over en sluiten met de vooral voor tweakers bedoelde Android-versie. Hoe Wileyfox het precies gaat doen is niet duidelijk, maar dat het bedrijf het heeft over een 'puurdere' versie van Android wekt de indruk dat het bedrijf over gaat stappen op AOSP, Android zonder Google-diensten.

Mensen met een Wileyfox-smartphone krijgen de nieuwe Android-versie automatisch binnen. Het bedrijf belooft voor het einde van volgend jaar te zijn overgestapt op Android 7.0 Nougat.