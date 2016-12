Snowden hoopt op vertrekkende Obama

WASHINGTON - Edward Snowden heeft volgens Politico clementie aangevraagd bij de Amerikaanse president Barack Obama. De in Rusland verblijvende NSA-klokkenluider zou er stiekem op hopen dat Obama in zijn laatste weken als president hem alsnog wil vergeven voor zijn openbaringen.

Door ANP - 30-12-2016, 12:22 (Update 30-12-2016, 12:22)

Naast Snowden zouden ook Bradley Manning, James Cartwright en John Kiriakou bij Obama om vergiffenis hebben gevraagd. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis krijgen een hoop veroordeelden in de komende weken van de president te horen dat hun straf wordt kwijtgespeeld, maar zitten er geen grote namen bij. Veel hoop is er voor Snowden dus niet.

De voormalige NSA-contractant klapte in de zomer van 2013 uit de school over een gigantisch afluisterprogramma van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Door de PRISM-onthullingen moest Snowden vluchten en belandde hij uiteindelijk in Rusland. Zijn toekomst is door de ontwikkelingen in zijn thuisland behoorlijk onzeker geworden. Door de op het oog goede banden tussen aankomend president Donald Trump en de Russische president Vladimir Putin is het niet ondenkbaar dat Snowden uiteindelijk zal worden uitgeleverd aan de VS. In Amerika wacht hem een lange gevangenisstraf. Hij kan er zelfs voor landverraad veroordeeld worden.