Democraten VS gehackt via Tor-server van BOF

ANP Democraten VS gehackt via Tor-server van BOF

AMSTERDAM - De cyberaanval op de Amerikaanse Democratische partij is onder meer uitgevoerd via een Tor-server van Rejo Zenger van privacyorganisatie Bits of Freedom. Zijn server staat op een overzicht van de honderden computersystemen die de vermoedelijk Russische hackers hebben gebruikt. Die lijst is gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Op het overzicht staan ook tientallen systemen uit Nederland.

Door ANP - 2-1-2017, 21:03 (Update 2-1-2017, 21:36)

''Jammer, het is natuurlijk niet de bedoeling om dit soort hacks te faciliteren'', zegt Zenger in een reactie tegen de Volkskrant. Toch stopt hij niet met zijn server. Zenger vindt Tor juist belangrijk tegen spionerende overheden. Hij zegt dat zulke aanvallen niet te voorkomen zijn, ''maar het internet is wel beter te beveiligen. Daar ligt een taak voor de overheid. Dat het kabinet zich vorig jaar nadrukkelijk uitsprak vóór goede versleuteling van informatie is daarom zeer welkom.''