ANP Ook Lenovo komt met slimme assistent

LAS VEGAS - Na onder meer Amazon en Google komt ook Lenovo nu met een slimme assistent voor in de huiskamer. De Chinese hardwaremaker heeft de Lenovo Smart Assistant gepresenteerd tijdens de technologiebeurs CES in Las Vegas.

Door ANP - 3-1-2017, 9:51 (Update 3-1-2017, 9:51)

Vooral Amazon, dat met de Echo een vergelijkbaar apparaat heeft, zal de ontwikkelingen rond Lenovo Smart Assistant nauwlettend in de gaten houden. Het Chinese bedrijf heeft er namelijk voor gekozen om Amazons spraaktechniek, Alexa, te licenseren. In de praktijk is de werking van de Lenovo Smart Assistant dan ook vrijwel identiek aan de Amazon Echo. Het onderscheid zit vooral in de gebruikte materialen. Lenovo heeft een betere speaker en voor de echte audiofielen komt er zelfs een Harman Kardon-editie met speakers van de Amerikaanse speakerfabrikant.

Naast de Lenovo Smart Assistant presenteerde het bedrijf ook een nieuwe server voor thuisgebruik (een nas) en een mini-toetsenbord met ingebouwde touchpad. De Lenovo 500 Multimedia Controller is bedoeld voor mensen met een mediastreamer.