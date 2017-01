Facebook censureert blote Neptunus

ANP Facebook censureert blote Neptunus

BOLOGNA - Neptunus staat al enkele honderden jaren in zijn adamskostuum op het Piazza del Nettunon in Bologna, maar Facebook is dat geen reden om het beeld anders te behandelen dan levende mensen. Schrijfster Elisa Barbari heeft volgens The Telegraph van het sociale netwerk te horen gekregen dat een foto die ze van het beeld had geplaatst niet door de beugel kan wegens 'overdadig naakt'.

Door ANP - 3-1-2017, 12:30 (Update 3-1-2017, 12:30)

"Volgens Facebook kan mijn foto niet door de beugel omdat naakte lichamen en een te diep decolleté niet zijn toegestaan. Ook niet als het om educatieve of historische afbeeldingen gaat", aldus Barbari, die een pagina op Facebook heeft met verhalen over Bologna. Barbari kan geen enkel begrip opbrengen voor de actie van Facebook. "Neptunus werd ooit wel bedekt met witte kleden als er schoolkinderen kwamen kijken, maar dat was in de jaren vijftig."

Het is niet voor het eerst dat Facebook in opspraak raakt vanwege de wel erg puriteinse regels van het sociale netwerk. Zo kreeg het bedrijf eerder al kritiek omdat het ontblote vrouwentepels structureel weert van de site terwijl mannentepels wel zijn toegestaan. Ook verwijderde Facebook afgelopen jaar een foto met daarop een bloot kind. In de meeste gevallen zouden mensen daar wel begrip voor kunnen opbrengen, maar het ging in dit geval om de wereldberoemde foto van een Vietnamees meisje dat vlucht na een napalmbombardement.