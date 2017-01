'Apple gaat minder iPhones maken'

TOKIO - Apple gaat minder iPhones maken. De productie daalt met ongeveer 10 procent in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat meldt de Nikkei Asian Review. De iPhone 7 verkoopt niet zo goed als verwacht.

3-1-2017

Een jaar geleden had Apple de productie van de iPhone 6s ook al eens teruggeschroefd, omdat er eind 2015 te veel toestellen op voorraad waren gebleven. Met dat in het achterhoofd had Apple ook besloten om minder iPhones 7 te maken, maar zelfs dat was te optimistisch. De iPhone 7 Plus is populair, maar Apple kampt met een tekort aan camerasensoren en kan dus moeilijk voldoen aan die vraag.