Nieuwe app voor dvd-dienst Netflix

ANP Nieuwe app voor dvd-dienst Netflix

SAN FRANCISCO - Netflix is uitgegroeid tot een begrip in alle uithoeken van de wereld, maar vooral als streamingdienst. In Amerika begon Netflix ooit met het verhuren van dvd's per post en anders dan je zou verwachten, is het daar nog niet mee gestopt. Sterker nog, het bedrijf heeft een nieuwe iOS-app gelanceerd voor DVD.com.

Door ANP - 4-1-2017, 8:59 (Update 4-1-2017, 8:59)

De app lijkt verdacht veel op de 'gewone' Netflix-app. De vormgeving is nagenoeg identiek en het werkt ook ongeveer hetzelfde. Je kunt films beoordelen en op basis van je kijkgeschiedenis en je beoordelingen krijg je suggesties voor nieuwe films en series die je misschien ook interessant vindt. Het grote verschil? Als je een film of serie hebt uitgezocht kun je niet meteen gaan kijken, je zult op de postbode moeten wachten.

En hoewel DVD.com voor een flink aantal mensen als een achterhaald concept klinkt, lijkt Netflix niet van plan er snel de stekker uit te trekken. Het bedrijf investeert juist in de dienst en ziet vooral voor diehardfilmliefhebbers en mensen zonder snelle internetverbinding genoeg mogelijkheden om die investering te rechtvaardigen. Zo zijn er bijvoorbeeld nog redelijk wat films en series die eerst op dvd of blu-ray verschijnen en pas later gestreamd mogen worden.

DVD.com is in Nederland niet te gebruiken, maar in de VS heeft Netflix meer dan 4 miljoen klanten voor de dienst.