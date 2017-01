Ethische hackers ontdekken 690 lekken

AMSTERDAM - Ethische hackers Vincent Toms en Victor Gevers hebben een compleet jaar besteed aan het opsporen van kritische beveiligingslekken. De opbrengst van PROJECT366 is aanzienlijk. Ze vonden bijna 700 ernstige lekken verspreid over 71 landen.

Door ANP - 4-1-2017, 14:34 (Update 4-1-2017, 14:34)

In totaal waren er 690 lekken bij 590 organisaties. De hackers hebben hun bevindingen doorgegeven aan de betrokken bedrijven. In Nederland en België troffen Toms en Gevers 150 ernstige beveiligingslekken. Wat de twee hackers vooral opviel is de reactiesnelheid van Belgische bedrijven. In België duurde het gemiddeld 5,3 dagen om een lek te dichten terwijl er in Nederland 8 dagen voor nodig was.

Aan PROJECT366 is nu een einde gekomen, maar volgens Gevers en Toms zijn er nog genoeg zaken die dit jaar voor problemen kunnen zorgen. Zo komen er steeds meer producten op het markt die met het internet verbonden zijn (Internet of Things), maar in deze gadgets is de beveiliging lang niet altijd op orde. Ook zien de twee Big Data als een potentieel probleem. De Europese Commissie is bezig om data van Europeanen beter te beschermen, maar door de stijgende waarde van informatie zitten criminelen er ook bovenop. Maar het allergrootste beveiligingsprobleem is al zo oud als de eerste computer volgens Gevers en Toms: de gebruiker zelf.