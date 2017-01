Slack steunt weer elf bots

ANP Slack steunt weer elf bots

LAS VEGAS - Slack omarmt elf nieuwe programmaatjes. Die helpen bij het terugdringen van de ,,kleine, maar veelvoorkomende taken die veel tijd vreten'', liet Slack woensdag weten. De bots worden toegevoegd aan Slack.

Door ANP - 4-1-2017, 21:41 (Update 4-1-2017, 21:41)

Eerder besloot Slack al om veertien andere bots te steunen. Slack is een online platform dat medewerkers binnen een bedrijf kunnen gebruiken om samen te werken. Het heeft meer dan 4 miljoen dagelijkse gebruikers.

Een van de elf programma's is Demisto, dat gebruikers automatisch waarschuwt als iemand een besmette url of bestand deelt in Slack. Synveroz biedt 'voice chat' dat altijd aanstaat, zodat medewerkers die op verschillende plekken zitten constant met elkaar in contact blijven. Met de app Donut kunnen mensen afspreken om samen koffie of donuts te nuttigen. Twine helpt bij videovergaderingen, Bold is een intern blog. De andere features zijn Statsbot, SwayFinance, Guru, DataFox, Troops en WorkRamp.